Çorum FK eski Başkanı Oğuzhan Yalçın, play off'lar öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak; "Yaşamadığımız tek bir şey kaldı, o da Süper Lig'e çıkmak." dedi

'Bir savaş verdik ve sonuna geldik' diyen Yalçın; "Bazen kelimeler yetmez; bazı duyguları kalem aktaramaz, dilinle söyleyemezsin. Tarifi olmayan hisler yaşarsın. Etrafındaki insanların ne söylediği seni ilgilendirmez; çünkü çocukken hayalini kurduğun memleketinin takımına olan sevgin bir saplantı hâline gelmiş, hayatında kendi önceliklerinin bile önüne geçmiştir. Bu; menfaat ya da çıkar sevgisi değil, tamamen saf duygularla oluşan bir bağdır. Yaşadık; en dibini de gördük, şampiyon da olduk, ıslıklandık da... Her şeyi ama her şeyi yaşadık. Yaşamadığımız tek bir şey kaldı, o da Süper Lig'e çıkmak. İnşallah benim güzel memleketimin pırıl pırıl gençleri, şehrimizin takımını Süper Lig'de izlerler. Bir savaş verdik ve artık sonuna geldik. Allah inşallah memleketimizin ismini Avrupa'da görmeyi nasip eder. Hem sizleri hem de memleketimi çok seviyorum." ifadelerini kullandı