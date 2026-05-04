Arca Çorum FK'nın Paraguaylı golcüsü son haftalardaki performansı ile dikkat çekti.

Sezonu dördüncü tamamlayan ve play off'larda Süper Lig mücadelesi verecek olan kırmızı siyahlılarda Brian Samudio, son 3 haftada 3 gol atarak takımını sırtladı.

Paraguaylı golcü Perşembe günü oynanacak Keçiörengücü maçında da Uğur Uçar'ın en önemli gol silahı olacak.

Bu sezon başında Antalyaspor'dan transfer edilen Samudio, sezonun ilk yarısında performansı ile beklentileri karşılayamasa da sezonun ikinci yarısında özellikle Mame Thiam'ın yokluğunda önemli işlere imza attı.

Son Sivas, Sakarya ve Erzurum maçlarında gol atma başarısı gösteren Samudio, 1 de asist katkısı sağladı.

Samudio Çorum FK formasıyla 37 maçta 9 gol 6 asist ile doğrudan 15 gole katkıda bulundu.