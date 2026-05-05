Arca Çorum FK'nın bu sezon en golcü ismi Brian Samudio oldu.

SADECE 1 MAÇ KAÇIRDI!

Sezon başında Antalyaspor'dan transfer edilen Paraguaylı golcü Çorum FK formasıyla 37 maça çıktı ve 2 bin 352 dakika süre aldı.

Samudio bu sezon sadece 1 maçta görev almadı. Van maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyememişti.

Toplam 9 gol 6 asist ile 15 gole doğrudan katkı sağlayan Samudio, ilginç bir istatistiğe imza atmayı başardı.

GOL ATTIĞI MAÇLARIN HEPSİNİ KAZANDIK

Samudio'nun gol yada asist yaptığı maçta Çorum FK hiçbir maçta yenilmedi.

Son 3 haftada 3 gol 1 asist katkısı yapan ve yükselen performansı Uğur Uçar ve teknik ekibin yüzünü güldüren Paraguaylı golcü, play off'larda da takımın en önemli gol silahı olacak.