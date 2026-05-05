Arca Çorum FK'nın play off ilk turundaki Perşembe günü saat 20:00'da karşılaşacağı Keçiörengücü'nün en tehlikeli isimlerinden Mame Diouf'un Çorum maçında oynaması zor gözüküyor.

17 GOLLE TAKIMIN EN GOLCÜSÜ

Başkent ekibinin 38 yaşındaki Senegalli efsanesi, ilerleyen yaşına rağmen bu sezon Keçiörengücü formasıyla 29 maça çıkarak 17 gol 5 asist ile doğrudan 22 gole katkı sağladı.

SON 5 MAÇTA OYNAMADI

Ligin son 5 maçını sakatlığı nedeniyle kaçıran Diouf'un, iki gün sonra oynanacak Çorum FK-Keçiörengücü maçında oynaması beklenmiyor.