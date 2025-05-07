U 19 Bölgesel Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK’nın Türkiye finallerindeki rakipleri belli oldu.

Önceki gün oynanan play-off maçlarında kazanan sekiz takım İzmir Altınordu tesislerinde 21-25 Mayıs tarihlerinde oynanacak finallerde mücadele edecek.

Finallerde mücadele edecek takımlar Urfaspor’u 1-0 yenen Erzurumspor, Sarıyer’i 3-0 yenen Gençlerbirliği, Karşıyaka takımını 2-0 yenen 1461 Trabzon, Batman Petrolspor’u 2-1 yenen Kocaelispor, Denizlispor’u 3-0 yenen Mustafa Kemal Paşaspor, Teksüt Bandırmaspor’u 1-0 yenen Sultanbeyli Belediyespor ile normal süresi 2-2 biten maçta penaltı atışları sonunda Menemen FK’yı 5-4 yenen Beyoğlu Yeni Çarşıspor takımları Türkiye finallerinde mücadele edecek.

Sekiz takımın mücadele edeceği Türkiye finallerinde kura ile dörderli iki gruba ayrılacak ve iki grupta tek devreli oynanacak maçlar sonunda gruplarda birinci olanlar şampiyonluk kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçında karşılaşacaklar.