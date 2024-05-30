Çorum FK ilk kez mücadele ettiği 1. ligde 2,5 milyon lira ceza yedi.

Tarihinde ilk kez 1. ligde mücadele eden kırmızı siyahlı takım özellikle iç saha maçlarında taraftarların neden olduğu saha olaylar ve çirkin tezahürattan dolayı çok fazla ceza yedi.

Ayda evinde iki maç oynayan Çorum FK ortalama 200-350 arasında para cezası yiyen kırmızı siyahlı takımın Federasyon

gelirlerinin büyük bir bölümü bu cezalara gitti.

En son olarak play-off maçları öncesindeki ayda kırmızı siyahlı kulübün gelirlerinden kesilen ceza miktar 360 lira olduğu açıklandı.

Kulüpten aldığımız bilgiye göre kırmızı siyahlı takımın son oynanan Bodrumspor maçı cezaları

dışında bu sezon kesilen ceza miktarının 2,5 milyon lira olduğu belirtildi.

Bu cezalar kırmızı siyahlı takımı gelirinden kesildiği için ekonomik olarakta büyük külfet oluyor.