FATİH BATTAR

Çorum FK'nın isim sponsoru belli oldu.

Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonunda mücadele edecek olan Çorum Futbol Kulübü'nü önceki senelerde de destekleyen Ahlatcı Holding, 2023-2024 sezonunda kulübün isim sponsorluğunu üstlendi.

Daha öncede Çorum Futbol Kulübüne farklı şekillerde adını veren Ahlatcı Holding Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonunda mücadele edecek olan Çorum Futbol Kulübü'nün 2023-2024 sezonunda isim sponsorluğunu üstlendi.

Ankara'da bugün yapılan imza törenine Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet AHLATCI, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin AHLATCI, Çorum Futbol Kulübü Onursal Başkan ve Milli Savunma Eski Bakan Yardımcısı Muhsin DERE, Çorum Futbol Kulübü Başkanı Oğuzhan YALÇIN katıldı.

İmza töreni sonrasında Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet AHLATCI yaptığı açıklamada;

"Ahlatcı Holding olarak inanıyoruz ki her alanda bilime, bilgiye, zekâya ve yenilikçi teknolojinin olanaklarına inanan gençlerin yetiştirilmesine destek olmak hepimizin en öncelikli görevleri arasındadır. Bunun için toplumun her alanında hizmet edecek sağlıklı dinamik, sosyal ve dünya standartlarında bir gençlik yetiştirmeliyiz. Artık dijital dönüşümün,

teknolojinin yanında spor alanında da yatırım yapanların kazanacağı bir dünyada yaşıyor ve yarışıyoruz. Hem gençlerin parlak zihinlerinden hem de sportif yeteneklerinden faydalanarak yeni Türkiye'yi tanımlamak ve küresel rekabette

ülkemizin elini güçlü kılmak zorundayız. Tüm bu duygu ve düşüncelerle doğduğumuz, doyduğumuz topraklara olan sevdamızın sarsılmaz bir göstergesi olarak her fırsatta yapmış olduğumuz yatırım ve katkı zincirinin yeni bir

halkasına Çorum Futbol Kulübümüze isim sponsorluğunu ekledik. Türk sporuna ve sporcusuna olan inancımız tamdır. İnanıyoruz ki kulübümüz gelecek sezonda Türkiye Süper Ligi'nde mücadele edecek Anadolu takımları arasındaki hak ettiği yeri alacaktır. Bizde buna vesile olmaktan katkı koymaktan büyük mutluluk ve onur duyacağız. Türk sporuna, Çorum Futbol Kulübümüze, taraftarlarımıza ve Çorumumuza hayırlı olsun" dedi.