Ahlatcı Çorum FK'da kritik Şanlıurfaspor maçı öncesi sakatlıklar can sıkıyor.

Sakatlar kervanına bugün iki isim daha eklendi. Zargo Toure ve Ahmet İlhan'ın Şanlıurfaspor maçında oymayacağı öğrenildi.

Daha önce sezonu kapatan Ozal Sol'un ardından, Geraldo, Zargo Toure ve Ahmet İlhan Özek'in sakatlık yaşaması kırmızı siyahlıları kara düşündürüyor.

Ligde Pazar günü kendi sahasında çok kritik bir maça çıkacak Çorum FK'da sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle kadro iyice daraldı.

Şanlıurfaspor maçında Ozan, Geraldo, Ferhat, Thomas, Toure ve Ahmet İlhan oynayamayacak.

Maç için alt yapıdan oyuncuların çağrıldığı gelen bilgiler arasında.