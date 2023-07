Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Belediyesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği “En Baba Kamp” etkinliği Çatak Tabiat Parkında gerçekleştirildi.

Babaların çocuklarıyla beraber katıldığı kamp,renkli görüntülere sahne oldu.Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, etkinliğe katılan babalar ve çocuklarıyla kamp ateşi başında bir araya geldi. Etkinliğe katılanlara çekilişle çeşitli hediyeler takdim edildi.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen “En Baba Kamp” etkinliği 22-23 Temmuz 2023 tarihlerinde Çatak Tabiat Parkında gerçekleştirildi. “En Baba Kamp” etkinliğine online olarak başvuru yapanlar arasından kura ile belirlenen babalar ve çocukları katılım sağladı.

Çadırını al gel tarzı yapılan etkinlikte Çorum Belediyesi katılımcılara akşam yemeği, sabah kahvaltısı ve çeşitli ikramlıklar dağıttı. Dolu dolu geçen kamp programı kapsamında birbirinden eğlenceli sportif etkinlikler, doğa yürüyüşü, ateş başında müzik dinletisi, kareoke etkinlikleri ve sürpriz hediyeler yer aldı. Babalar ve çocukları unutulmayacak bir gün geçirdi.

Kampa katılanların tamamı, Çatak Tabiat Parkı’nı gezmeyi de ihmal etmedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hayri Kömür, kampa katılanlara Çatak Tabiat Parkı ve doğal yaşam konularında çeşitli bilgiler verdi.

BAŞKAN AŞGIN’DAN TÜM ÇOCUKLARA MADALYA

Konaklamalı doğa kampına katılma cesaretini gösteren tüm çocuklar anı madalyalarıyla ödüllendirildi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kampa babalarıyla beraber katılım sağlayan tüm çocuklarla birlikte sportif yarışmalarda derece giren çocuklara madalyalarını takdim etti.

KAMPA KATILANLARA ÇEKİLİŞLE HEDİYELER VERİLDİ

“En Baba Kamp” etkinliğine katılanlar arasında yapılan çekilişle 5 aileye kamp çadırı, kafa lambası, kamp matı, uyku tulumu ve termos hediye edildi.

MİNİK KAMPÇILARDAN BAŞKAN AŞGIN’A TEŞEKKÜR

Çorum Belediyesi’nin üçüncüsünü düzenlediği “En Baba Kamp” etkinliği minik katılımcılardan tam not aldı. Doğayla iç içe koordinasyon parkuru, voleybol, dart, ok atma, ok savaşları gibi sportif etkinliklerle günü değerlendiren minik kampçılar kamp ateşi başında şarkılar söyleyerek doyasıya eğlendi.

Babaları ile kampa katılan çocuklar bu eğlenceli etkinlik için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ve Çorum Belediyesine teşekkür etti. (Haber Merkezi)