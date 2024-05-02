Şanlıurfaspor tesislerinde gazetecilere açıklama yapan Arslan, telafisi olmayan maçlar oynadıklarını belirterek rakiplerine göre son 2 haftaya avantajlı girdiklerini ifade etti.

Arslan, şunları söyledi:”Bazı talihsizlikler nedeniyle son dönemde puan kaybı yaşadık. Şu anda sadece işimize odaklandık, bu takımı ligde bırakma motivasyonumuz var. Oyuncularımızla biz bu kararı aldık. Yani sonuna kadar çalışacağız. Bugün de çift antrenman vardı. Yarın da var. Bu iki maçı kazanıp, kendi işimize bakmak istiyoruz. Tüm Şanlıurfa kamuoyundan bu kritik süreçte destek rica ediyoruz. Geri dönüşü olmayan bir yola girmiş bulunuyoruz. Takımımız son 10 güne avantajlı girmiş durumda. İşimize odaklandık. Bu iki maçı kazanıp kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz."

Çorum'da alacakları 3 puanla ligde kalacaklarını belirten Arslan, sorumluluklarının bilincinde olduklarını söyledi.