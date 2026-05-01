Bocce Vole’de Çorum’u temsil edecek okullar belli oldu. Okul Sporları Bocce Vole küçükler. yıldızlar ve gençler il birinciliği müsabakaları Atatürk Spor Salonu yanındaki tenis kortlarında yapıydı. Koşarak oynanan çeviklik ve aerobik dayanıklılığı ölçen yüksek kondisyon isteyen volo disiplini çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Yapılan müsabakalar sonunda küçük kızlar ve erkeklerde Osmancık Akören Şehit Erol Korkut Ortaokulu çifte birinciliği kazanarak Çorum’u temsil etmeye hak kazandı. Yıldız kızlarda da Osmancık Akören Şehit Erol Keskin Ortaokulu üçüncü birincilik kupasını kaldırmayı başardı. Yıldız erkeklerde ahmet Tevfik İleri Ortaokulu birinci olarak Çorum’u temsil etme hakkı kazanırken Gençlerde ise Cumhuriyet Anadolu Lisesi kız ve erkeklerde çifte şampiyonluk kazanarak Çorum’u temsil etmeye hak kazandılar.

Müsabakaların ardından düzenlenen törene Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Şube Müdürü Gürsel Gürbüz İl Temsilcisi Hakan Çıtak ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından ödüller verildi.