Yılın ilk 6 ayında ihracatta, Türkiye ortalamasının çok çok üstünde başarı gösteren iller var.

Bunların başında Çorum dikkat çekiyor.

İhracatta “Çorum Vakası” var denilebilir.

Yine Şırnak, ihracatta milyar dolarlık gruba girmeye aday görünüyor. Fakat büyük kayıp yaşayan iller de var. Elazığ ve Muş’ta derin düşüş yaşanmış.

Bu yılın ilk yarısı geride kaldı. İllerin ihracat rakamları da belli oldu. Bu yıl ilk 6 ayda Türkiye’nin ihracatı 2023 yılı ilk 6 aya göre yüzde 5,8, geçen yılın ilk 6 ayına göre de yüzde 4,8 arttı. İllerin durumu ne oldu? Bu ortalamanın altında, üstünde kalan iller hangileri. Olağanüstü bir artış yakalayan ve düşüş yaşayan iller hangileri? TİM’in, firmaların kanuni merkezleri bazında rakamlarına göre “Çorum Vakası”ndan söz edebiliriz.

İHRACATTA ÇORUM VAKASI

Çorum’un ihracatı, kanuni merkezi Çorum’da olmayanlarla birlikte 2,5 milyar doları buluyor.

Ancak sadece kanuni merkezi Çorum'da bulunanların ihracatını baz alırsak, bu yıl ilk 6 aylık ihracat geçen yılın yüzde 68,6 üstünde.

2023 yılının yüzde 251,9 üstünde. 2023’te 381,5 milyon dolar, 2024’te 796,5 milyon dolar, bu yıl ilk altı ayda ise 1 milyar 342,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş.

Oldukça parlak bir gelişme gösterdiği anlaşılıyor.

Türkiye’de bu yıl ihracatı ilk altı ayda 1 milyar doları geçen 16 il var.

ÇORUM HARİÇ YÜZDE 20 ÜSTÜ ARTIŞ YAKALAYAN İL YOK

Çorum hariç yüzde 20 üstü artış yakalayan il yok. Sadece Kocaeli’nin ihracatı 2024 ilk 6 aya göre yüzde 18,4 artmış. Ankara’nın ihracatı, özellikle savunma sanayi desteğiyle yüzde 11,5 artmış. Kalanların tamamı yüzde 10’un altında artışlar göstermişler. Konya, Manisa, Antalya ve Sakarya’nın ihracatında düşüşler olmuş. En derin düşüş de yüzde 13,6 ile Sakarya’da.

ÇORUM KOPTU GİDİYOR

Milyar dolarlık ihracatçı kentler içinde Çorum, tamamen sıradan koparak yüzde 68,6 ihracat artışı yakaladı. (Ekonomi Gazetesi)