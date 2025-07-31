İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile yaptığı görüşmede, İskilip Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) 2026 Yatırım Programı’na alınması talebini iletti.

Çorum ziyareti kapsamında gerçekleşen görüşmede, Başkan Çizikci’ye; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya ve AK Parti İl Başkanı Yakup Alar da eşlik etti. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Bakan Kacır’ın İskilip OSB altyapısının yatırım programına alınması konusunda destek vereceklerini ifade ettiğini belirterek, bu gelişmeyi “sevindirici bir müjde” olarak nitelendirdi.

Başkan Çizikci, “İlçemizin ekonomik kalkınması ve sanayileşme sürecinin hızlanması açısından bu destek son derece kıymetli. Sayın Bakanımıza ilgileri ve destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

İskilip’in geleceği adına kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çizikci, “Bu önemli görüşmede, ilçemiz adına güçlü bir dayanışma sergiledik. İskilip için birlikte çalışmaya, üretimle büyümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.