Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, TBMM'de söz alarak havaalanı ile ilgili Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a seslendi.

1998’de temeli atılan ve şimdi üzerinde ineklerin otladığı Çorum Havaalanı’nı hatırlatan Mehmet Tahtasız, “Çorum Havalimanı inşaatında şu anda inekler otluyor; TikTok çekin ve halkımız oradaki o kötü manzarayı görsün. Mehmet Tahtasız'a bir kez daha kızın, yıllardır gündeme taşıdığım Çorum Havalimanı'nı yapmayın diyelim, belki bana rağmen yaparsınız” dedi.

CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, TBMM Genel Kurulu’nda yerinden bir dakikalık söz alarak, Çorum’un yarım kalan yatırımlarını kinayeli şekilde hatırlatarak şunları söyledi:

İNEKLER OTLUYOR

“Çorum'da bir açılışta "Cumhuriyet Halk Partisine ve Mehmet Tahtasız'a rağmen Çorum'a hızlı trenin temelini attık." diyen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a Türkiye Büyük Millet Meclisinden sesleniyorum: 1998'de temeli atılan, yüzde 25'i tamamlanan Çorum Havalimanı'mızı 2002 yılında tasarruf tedbirleri gerekçesiyle bize rağmen rafa siz kaldırdınız Sayın Aşgın. Sizin kaderine terk ettiğiniz Çorum Havalimanı inşaatında şu anda inekler otluyor; TikTok çekin ve halkımız oradaki o kötü manzarayı görsün. Mehmet Tahtasız'a bir kez daha kızın, yıllardır gündeme taşıdığım Çorum Havalimanı'nı yapmayın diyelim, belki bana rağmen yaparsınız. 2018 seçim öncesi söz verdiğiniz acemi birliğini getirmeyin diyelim; Hitit Üniversitesi Güney kampüsündeki morfoloji binasını, tıp fakültesini yapmayın diyelim; Çorum-İskilip-Osmancık- Mecitözü-Ortaköy yolunu yapmayın diyelim; İskilip-Tosya, İskilip-Oğuzlar Sahil Yolu'nu yapmayın diyelim.”