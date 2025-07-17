Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan dış ticaret verilerine göre, Çorum 2025 yılı Haziran ayında 367 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek geçen yılın aynı ayına göre ihracatını yüzde 35,80 oranında artırdı.

Bu artışla Çorum, Türkiye genelinde en fazla ihracat gerçekleştiren 13. il oldu.

2024 yılı Haziran ayında 271 milyon dolar olan ihracat rakamı, bu yıl yüzde 35,80 oranında artarak dikkat çekici bir büyüme sergiledi.

Bu performansıyla Çorum, Türkiye genelinde en fazla ihracat gerçekleştiren iller sıralamasında 13. sıraya yerleşti. Çorum’un ihracattaki bu yükselişi, iller bazında yapılan kıyaslamalarda da öne çıktı. 96 milyon dolarlık artış ile Çorum, bir önceki yıla göre ihracatını en fazla artıran 4. il oldu.

TR-83 BÖLGESİ'NDE ZİRVEDE

Çorum’un başarısı yalnızca ülke geneliyle sınırlı kalmadı. Amasya, Samsun ve Tokat illerini de kapsayan TR-83 Bölgesi’nde Çorum, Haziran ayı ihracat verilerine göre ilk sırada yer aldı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), ilin ihracat performansını değerlendiren bir açıklama yaptı. Açıklamada, bu başarının üretim kabiliyetini, sanayi altyapısını ve ihracatçı firmaların rekabet gücünü yansıttığı belirtildi. Çorum TSO, ihracata katkı sunan tüm firmaları tebrik ederek, sürdürülebilir ihracat artışı için destekleyici çalışmaların devam edeceğini vurguladı.