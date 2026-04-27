Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, ulaşım ağını güçlendirecek kritik bir adım daha attı.

27 Nisan 2026 tarihinde toplanan tekliflerle, “Çorum-Merzifon Demiryolu Altyapı İnşaatı” projesi için süreç resmen başladı.

Yaklaşık 66 kilometrelik bir hattı kapsayan bu dev ihale, bölgenin lojistik ve ulaşım kapasitesini artırmayı hedefliyor.

ZİVER VE BURAKCAN İNŞAAT ALDI

Yatırımlar Dergisi’nden edinilen bilgilere göre, projenin yaklaşık maliyeti 72.151.276.354 TL olarak belirlendi

. Toplamda 16 dev firmanın teklif sunduğu ihalede, rekabet oldukça yüksekti. Teknik incelemeler sonucunda, 47.824.680.469 TL olarak hesaplanan sınır değere en yakın ve en uygun teklif, Ziver Petrol – Burakcan İnşaat – Ziver İnşaat iş ortaklığından geldi.

İhalede ERG İnşaat, Gülermak, Özaltın, Kolin, Cengiz ve Limak gibi Türkiye’nin önde gelen inşaat firmaları yer aldı.

Teklifler 44 milyar TL ile 58 milyar TL arasında değişkenlik gösterdi.

Çorum-Merzifon hattı, Karadeniz’i iç bölgelere bağlayan demiryolu ağının stratejik bir parçası olacak.

Proje tamamlandığında, hem yolcu hem de yük taşımacılığında bölge ekonomisine büyük ivme kazandırması bekleniyor.

