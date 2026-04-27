Çorum’da Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Endurance (atlı dayanıklılık) yarışması düzenlendi.

Çorum Belediyesi Binicilik Tesisleri’nde, Çorum Anatolia Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon yoğun katılımla dikkat çekti.

71 SPORCU, 15 İL, 200 KİŞİLİK KATILIM

Yarışlara Türkiye genelinden 15 farklı ilden 71 sporcu, yaklaşık 200 kişilik ekipleriyle birlikte katıldı.

ZORLU ETAPLAR NEFES KESTİ

Organizasyonda sporcular, 80 km, 60 km ve 40 km etaplarında mücadele etti. Yüksek dayanıklılık gerektiren yarışlar, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

ÇORUM SPORCULARINDAN KÜRSÜ DERECELERİ

Ev sahibi şehir Çorum’dan yarışmaya katılan sporcular, farklı kategorilerde birincilik, ikincilik ve dördüncülük elde ederek önemli başarılara imza attı.

OĞUZ ALPER ÖKTEM İLK 4’TE

Martı Tag CEO’su Oğuz Alper Öktem de yarışmaya katılan isimler arasındaydı. Çorum’da antrenmanlarını sürdürdüğü atıyla, Çorum Anatolia Atlı Spor Kulübü adına yarışan Öktem, 80 kilometrelik etapta dördüncü sırada yer aldı.

ÇORUM ANATOLIA TARİHE GEÇTİ

Elde edilen bu başarılarla birlikte Çorum Anatolia Atlı Spor Kulübü, kısa sürede Türkiye binicilik tarihinde adından söz ettiren kulüpler arasına girdi. Çorum ise artık yalnızca bir organizasyon noktası değil, binicilikte zirveye oynayan şehirlerden biri olarak öne çıkıyor.

AŞGIN ÖDÜLLERİ TAKDİM ETTİ: EKİM’DE ULUSLARARASI YARIŞMA MÜJDESİ

Çorum Belediyesi Binicilik Tesisleri’nde düzenlenen Endurance yarışlarının ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

Başkan Aşgın, Çorum’un binicilikte önemli bir merkez haline geldiğini vurgulayarak belediyenin desteğinin süreceğini ifade etti ve Ekim ayında Çorum’da uluslararası bir yarışma düzenleneceğinin müjdesini verdi.