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CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum’da uzman doktor yetersizliği olduğunu belirtti.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, yaptığı açıklamada Çorum merkez ve ilçelerinde uzman doktor yetersizliği olduğunu ifade ederek, “Bir değil, iki değil, en azından dört uzman doktor olmalı ki biri izne gittiğinde diğerleri kalabilsin. “Sağlıkta çağ atladık” diyen Sağlık Bakanına sesleniyorum. Çorum’un 2021 yılından bu yana söz verilmesine rağmen Devlet Hastanesi yok. Çorum’da şu anda Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi var. Bir vatandaşımız kaza geçirse hastanede göğüs cerrahı olmadığı için saatlerce sedyede beklemek zorunda kalacak. Belki de yaşamını yitirecek. 2 yıl önce benzer bir durum yaşanmıştı” dedi.

“Sağlık’ta devrim yaptık diyen Sağlık Bakanı ve AKP iktidarına sesleniyorum” diyen Tahtasız, şöyle devam etti:

“Sadece göğüs cerrahı uzmanı değil birçok branştaki uzman doktorlarımız da yetersiz. İlçelerdeki devlet hastanelerinde uzman doktor yok. İlimize acilen uzman doktorlar atanmalı. Eğitim ve Araştırma hastanesindeki uzman doktor sayısı da artırılmalı. Hastanemizde bir değil, iki değil gerekirse dört göğüs cerrahı uzmanı görev yapmalı ki biri izin yaptığında diğerleri hastanede görevlerine devam edebilsin. Plastik cerrahımız da tek kişi. O da izne ayrıldığında plastik cerrahımız da kalmıyor. Özellikle ilçelerimizin hiç birinde doğru düzgün uzman doktor yok. Çorum merkez ve ilçelerindeki uzman doktor sorununa ilişkin Sağlık Bakanı’na soru önergesi de verdim ama yanıt da yok. Sağlık Bakanına ve AKP milletvekillerine sesleniyorum. Çorum’u üvey olmaktan kurtarın. Hastanelerimizin sorunlarına el atın. Uzman doktor eksiklerini tamamlayın.”

Erol Olçok Hastanesi’nde uzman doktor eksikliğinin yanında bu sıcak yaz günlerinde klimaların da çalışmadığını kaydeden Milletvekili Tahtasız, “Klimalar yetersiz kaldığı için hastalar sıcaklıkla da boğuşuyor. Yine bir yıl önce ilimize ‘İnme Merkezi’ sözü verildi. Halen yapılmadı. Beyne veya akciğere pıhtı attığında en geç 6 saat içerisinde anjiyo yapılmalı. Ama ilgili merkez olmadığı için o da yapılamıyor” ifadelerini kullandı.

