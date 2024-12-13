Çorum 'un Alaca ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden baba-oğul bugün toprağa verilecek.

Nurettin Sağır idaresindeki 05 ADM 440 plakalı kamyon, Çorum -Yozgat kara yolu Elicek köyü yakınlarında Umut Yoldaş'ın kullandığı 19 ACC 260 plakalı otomobille çarpışmış, kazada, Umut Yoldaş ve babası Abdullah Yoldaş hayatını kaybetmişti.

ÇORUM FK'DAN TAZİYE MESAJI

Çorumspor sevdalısı olan Umut Yoldaş için Çorum Futbol Kulubü'nden de bir taziye mesajı yayınlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada; Büyük taraftar ailemizin değerli bir ferdi, tribünlerimizin sevilen ismi Umut Can Yoldaş kardeşimizin ve kıymetli babası Abdullah Yoldaş’ın elim bir kazada vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Her zaman tribünlere kattığı enerjisi ve sevgisiyle hatırlanacak olan Umut Can’a ve babası Abdullah Yoldaş’a Allah’tan rahmet; ailelerine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi

Umut Can ve babası bugün Cuma namazına müteakip Akşemseddin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezarlık'ta toprağa verilecek.