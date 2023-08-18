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Geleneksel İskilip Dolma, Turşu ve Çilek Festivali 30 Ağustos'ta başlıyor.

Festival kapsamında ünlü sanatçılar Zara, Hüseyin Kağıt, Ece Mumay ve Ankaralı Yasin halk konserleri verecek. Özellikle Zara konserine yoğun ilgi olması bekleniyor.

DOLU DOLU FESTİVAL

Festival programını İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük açıkladı. Sunuculuğunu Nilay Dorsa'nın yapacağı Geleneksel İskilip Dolma, Turşu ve Çilek Festivali'nin 30 Ağustos'ta başlayacağını ifade eden Ali Sülük, festival etkinlikleri kapsamında karakucak güreşlerinin de yapılacağını bildirdi.

Festivalin ilk günü 30 Ağustos Çarşamba akşamı saat 21:00'da Hüseyin Kağıt sahneye çıkacak.

31 Ağustos Perşembe akşamı saat 21:00'da Zara konseri gerçekleşecek.

1 Eylül Cuma saat 21:00'da Ankaralı Yasin, 2 Eylül Cumartesi saat 21:00'da ise Ece Mumay gençlik konserinde sahneye çıkacak.