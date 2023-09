Tahmini Okuma Süresi: dakika

Geçtiğimiz yıllarda üretim rekoru kıran Çorum Şeker Fabrikası’nda yeni sezon düzenlenen pancar alım töreni ile başladı.

Törene Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Jandarma Komutanı Naim Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, CHP İl Başkanı Ümit Er, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan, Safi Holding Yönetim Kurulu üyeleri STK temsilcileri ve fabrika çalışanları katıldı.

Törende bir konuşma yapan Safi Holding Yönetim Kurulu üyesi Ümit Safi;

BU YIL 120 BİN TON ŞEKER ÜRETİLECEK

“Safi Çorum Şeker Ailesi olarak; Çorum, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir olmak üzere 6 ilde; 167 köy, 3.350 çiftçi ile 138.000 dekarlık alanda pancar üretimi yapmaktayız. Bunun karşılığında 850.000 ton Şeker pancarı üreterek, 120.000 ton şeker, 187.000 ton küspe ve 35.000 ton da melas üretmeyi planlamaktayız.” dedi

Üretimdeki istikrar ve kalitenin sonucu olarak 95 bin ton olan şeker üretimi kotasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takdirleriyle 103 bin tona yükseldiğini belirten Safi; “Bu yıl için alımı planlanan 850 bin ton pancar karşılığı olarak çiftçimize 1 milyar 800 milyon TL pancar bedeli ve nakliyecilerimize yaklaşık 320 milyon TL nakliye bedeli ödemesi yapacağız. Ayrıca çiftçimize destek olmak adına şeker pancarı üretim sezonu boyunca her ay düzenli olarak bugüne kadar 230 milyon TL nakdi avans ödemesi yaptık. Çiftçilerimizin talepleri doğrultusunda tohum, gübre, zirai ilaç ve bitki besleme ürünleri verilerek 270 milyon TL’lik ayni avans desteği verilmiş olup, toplamda 500 milyon TL'lik avans ödemesini de yapmış bulunmaktayız.” şeklinde konuştu

ÇİFTÇİLERE 1 MİLYAR 800 MİLYON ÖDEME YAPILACAK

Türkiye yüzyılında Safi Çorum Şeker olarak önceki tüm rekoltelerini egale ederek yeni rekorlara ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Safi;

“Kampanya sonuna kadar çiftçilerimize destek amaçlı sağlanan avans miktarı 650 milyon TL olacaktır. Görüldüğü üzere çiftçilerimize her konuda destek olmaktayız. Türkiye Yüzyılında Safi Çorum Şeker olarak fabrikamızın evvelki tüm rekoltelerini egale ederek yeni rekorlara ulaşmayı hedeflemekteyiz. Fabrikayı devraldıktan sonra modernizasyon ve otomasyon için 750 milyon TL yatırım yaptık. Yüzde 30'luk kapasite artışı için 1 milyar 500 milyon TL'lik yatırım planlamaktayız. Çiftçilerimize teknik personelimiz aracılığıyla yerinde hizmet verebilmek adına; Çorum Merkez, Alaca, Sungurlu, Yerköy ve Kozaklı olmak üzere 5 Bölgede irtibat ofisimiz bulunmaktadır. Bu yıl, yurt dışından getirdiğimiz, son teknoloji ürünü, Yeni nesil toprak analiz cihazımız ile çiftçilerimizin tarlalarına kadar giderek yerinde toprak analizini ücretsiz olarak yapmaktayız. Pancar üretilebilecek her noktaya gidilerek, çiftçimize pancar tarımını teşvik edici ve özendirici tüm imkânlar, tarımsal destekler, bilgilendirme seminerleri ve eğitimler tarafımızca sunulmaktadır. Safi Çorum Şeker Fabrikası'nın bölgemiz tarımına pozitif yönde etkisi olduğunun bilincindeyiz. Safi Çorum Şeker Fabrikası varoldukça, bölgemiz de tarım ve hayvancığın da kalkınacağından şüphemiz yoktur. Bu konudaki faaliyetlerimiz bölge insanı tarafından da her geçen gün benimsenmekte ve takdir edilmektedir. Pancarın tarlaya ekilişinden, fabrikamıza teslimine kadar, fabrikamız ile uyumlu bir çalışma sergileyen milletimizin efendisi olan çiftçilerimize, Bizlere desteklerini esirgemeyen tüm kamu idaresine, fabrikamızda pancarın alınıp işlenmesinde emeği geçen bütün işçi ve yönetici arkadaşlarıma, Fabrikamız ile ilişkisi olan 3. şahıs ve kurumlara, bugüne kadar verdikleri ve ileride verecekleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Yaklaşık 110 gün sürecek kampanyamızın; sağlıklı ve başarılı olmasını Cenab-ı Allahtan niyaz ediyorum.” ifadelerini kullandı

VALİ DAĞLI; ‘TARIMLA SANAYİYİ BİR ARAYA GETİRDİĞİMİZDE BAŞARIYA ULAŞMAMIZ İÇİN HİÇBİR SEBEP YOK’

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum’un tarımda çok önemli bir şehir olduğuna dikkat çekerek;

“Çorum’un tarımda ne kadar önemli bir il olduğunu biliyoruz. Toprak büyüklüğü olarak 9.sıradayız. 555 bin hektar tarım toprağımız var. Çorum toprağının yüzde 45’i tarımsal alan. Bu azımsanmayacak bir rakam. Bu toprakların yüzde 52’si de sulanabilir tarım alanı. Bu da Çorum’un tarımda ne kadar önemli bir il olduğunun göstergesi. Çorum ekonomisinin yüzde 20’si tarım sektöründen oluşmakta. 40’dan fazla ülkeye tarımsal ürünler ihraç ediyoruz. Makarna başta olmak üzere her türlü işlenmiş tarım ürünlerini dünyaya gönderiyoruz. Tarımsal üretimde bazı ürünlerde Türkiye’de çok iyi noktadayız. Tritikale’de birinci sıradayız. Kuru soğan, çörek otunda üçüncü sıradayız. Nohut, mercimek dördüncü sıradayız. Çeltik’te beşinci sıradayız. Yağlı ayçiçek’te 6.sıradayız. Bunlara baktığımızda Çorum’un tarımda ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Tarım ile sanayiyi birleştirmek asıl maharet. Çorum’da bunun da gerçekleştiğini görüyoruz. Tarımsal sanayinin çok geliştiğini biliyoruz. Bununla ilgili Samsunlu işadamlarımız ile Çorumlu işadamlarımız bir araya geldi. Tarımla sanayiyi bir araya getirdiğimizde başarıya ulaşmamız için hiçbir sebep yok.” şeklinde konuştu

TAHTASIZ; ‘1 YIL ÖNCESİNDEN ÇİFTÇİNİN ÜRÜN FİYATI BELLİ OLMALI’

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ise çiftçilerin yaşadığı sıkıntılara vurgu yaptı.

‘Çiftçimizin 1 dönüm araziyi kaç liraya ekip, biçtiği hesaplanmalı ve 1 yıl öncesinden çiftçinin ürünün fiyatı belli olmalı’ diyen Tahtasız; “Çorum’da çiftçileri geziyoruz. Arpa, buğdayda hasat başladı ama TMO hazırlığını yapamadı, bir çok çiftçimiz mağdur oldu. Randevusunu alamadı. Peşinden Ayçiçek hasadı başladı, ayçiçeği alımı 14 liraya kadar geriledi ve şu anda alım fiyatı da yok. Şeker pancarı alımıyla alakalı da köylerimiz gezdik. Çiftçilerimizle sohbet ettik. Girdi fiyatları yüzde 100 artmasına rağmen şu anda şeker pancarı alım fiyatı hükümet tarafından açıklanmadı. Çiftçimiz ekmeli. Çiftçimizin 1 dönüm araziyi kaç liraya ekip, biçtiği hesaplanmalı ve 1 yıl öncesinden çiftçinin ürünün fiyatı belli olacak ki çiftçimiz ona göre üretecek. Çiftçimiz üretmezse yarın yiyecek ekmek bulamayız.” diye konuştu

Programda AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal birer konuşma yaparak yeni sezonun Çorum ve Çorum halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından en çok pancar üretimi yapan Mehmet Bıyık’a plaketini ve hediyesini Vali Doç Dr. Zülkif Dağlı, en yüksek polarizasyon üretim değeri olan çiftçi Bilal Erdoğan’a plaketini ve hediyesini MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, en düşük fireli şeker pancarı üretimi yapan Başer İşler’e plaketini ve hediyesini AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, 2023 yılı en yüksek polarizasyon üretim değeri olan Makbule Caymaz’a plaket ve hediyesini CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 2023 yılında pancarını ilk bitiren Mustafa Ertuğrul’a plaketini ve hediyesini AK Parti önceki dönem Milletvekili Fuat Köktaş, 2023 yılı en azimli çiftçiye plaketini ise Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş verdi.

Tören açılış duası ve kurdele kesiminin ardından çiftçilerin pancarının alımı ile sona erdi.