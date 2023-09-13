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Bayat’a bağlı Kunduzlu köyünde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

2 ev 3 samanlık ve 2 ahırın kül olduğu yangının ardından bölgeye giden Çorum Kızılay ekipleri yangınzedelere yardımda bulundular.

Olayın meydana geldiği gün sabah saatlerinde köye ulaşan Çorum Kızılay görevlileri yangınzede vatandaşlarla görüşerek ihtiyaçları hakkında bilgi alıp kıyafet, battaniye, konserve et, temel gıda malzemesi yardımında bulundu.

Ayrıca Kızılay ekibi nakdi destek sağlamak için çalışmalara başladı.

Köye giden Çorum Kızılay İl Müdürü Tuğrul Yıldırım yaptığı değerlendirmede, “Şüphesiz ki hiçbir zaman felaketlerin olmasını, acıların yaşanmasını, maddi manevi kayıplarla karşı karşıya kalmayı istemiyoruz. Fakat bu tür felaketler bazen oluyor. Bundan dolayı böyle felaketlere karşı her daim hazırlıklı olmamız gerekmektedir. Kızılay her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmuştur ve bundan sonrada olmaya devam edecektir” dedi.