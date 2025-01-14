İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Çorum'un da bulunduğu 23 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen ‘Kıskaç-34' operasyonlarında 110 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Kıskaç-34' operasyonuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Antalya, Ankara, Aydın, Bolu, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, Kayseri, Karaman, Kocaeli, Kırklareli, Konya, Muğla, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Zonguldak'ta FETÖ'ye yönelik son bir haftadır devam eden ‘Kıskaç-34' operasyonlarında 110 şüpheli yakalandı. Düzenlenen operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi."



Örgütün çeşitli kademelerinde yer aldıkları öğrenildi

Şüpheliler hakkındaki bilgilere yer veren Bakan Yerlikaya, “Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; örgütün ‘Akademisyen Yapılanması, Askeri Yapılanması ve Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, ‘Gaybubet Evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde barınmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak ve örgütün kripto haberleşme programı ‘ByLock' kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu. Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı" ifadelerini kullandı.