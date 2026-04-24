Çorum Barosu heyeti, Ankara’da bir dizi temas gerçekleştirdi.

Baro Başkanı Turan Kalıpcı, Başkan Yardımcısı Tuğrul Damar ile yönetim kurulu üyeleri Abdulbaki Kartancı ve Can Arslan Kayalar, ziyaret kapsamında ilk olarak Hakan Yüksel ile bir araya geldi.

ÇORUM İÇİN İHTİYAÇ

Görüşmede, daha önceki ziyaretlerde dile getirildiği gibi ticari davalara yönelik yeni dönemin Çorum açısından önemli bir ihtiyaç olduğu vurgulandı. Artan ticari faaliyetler ve gelişen sanayi yapısına paralel olarak, yargı sisteminde bu alana özgü düzenlemelerin gerekliliğine dikkat çekildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı kararıyla kurulması planlanan Çorum Asliye Ticaret Mahkemesi’ne ilişkin süreçte sona yaklaşıldı. Teknik ve idari hazırlıkların tamamlanma aşamasında olduğu, düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Resmî Gazete’de yayımlanmasının beklendiği öğrenildi.

DAVALAR TEK MERKEZDE TOPLANACAK

Kararın yayımlanmasının ardından mahkemenin kuruluş sürecinin tamamlanacağı, gerekli atamaların yapılarak yargılamanın başlayacağı belirtildi. Yeni düzenlemeyle birlikte, bugüne kadar Çorum merkez ve ilçelerinde Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından görülen ticari davaların tek merkezde toplanması öngörülüyor.

DAHA HIZLI VE ETKİN YARGILAMA HEDEFİ

Yeni sistemle birlikte ticari uyuşmazlıkların uzmanlaşmış mahkeme tarafından ele alınması, özellikle şirketler arası davalar, iflas ve konkordato süreçleri gibi karmaşık dosyalarda daha hızlı ve etkin sonuçlar alınması hedefleniyor.

DEMİRCİ VE KALABALIK’A DA ZİYARET

Çorum Barosu heyeti ayrıca HSYK Kararname Bürosu Tetkik Hakimi hemşehrimiz Alper Ersan Demirci ile Mesleğe Kabul Bürosu Tetkik Hakimi Zübeyir Kalabalık’a da ziyaret ederek, bir süre görüştüler.