Çorum Belediyesi, teknik kadrosunu güçlendirmek amacıyla Geoteknik Mühendisi (Yüksek İnşaat Mühendisi) alımı gerçekleştirecek.

İstihdam edilecek Geoteknik Mühendisi, belediyenin yürüttüğü projelerde zemin ve geoteknik alanındaki teknik süreçlerin değerlendirilmesi, projelerin mühendislik kriterlerine uygunluğunun incelenmesi ve yapı güvenliğine ilişkin teknik kontrollerin gerçekleştirilmesi görevlerinde yer alacak.

Başvurular 15 Haziran 2026 tarihine kadar online olarak alınacak. Adaylar başvurularını www.cokis.com.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Başvuruda bulunacak adayların İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olması ve zemin veya geoteknik alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olması gerekiyor.

Başvuru şartları ve süreçle ilgili detaylı bilgilere başvuru sistemi üzerinden ulaşılabilecek.