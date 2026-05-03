Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Erzurumspor FK ile berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, "Play-off maçlarını en iyi şekilde geçip Çorum şehrine kupayı getirmek için gecemizi gündüzümüze katacağız" dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Trendyol Süper Lig’e yükselen Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faliyetler’i tebrik etti. Play-off’a odaklandıklarını dile getiren Uçar, "Maça istediğimiz gibi başladık. 1-0 da öne geçtik. Lig boyu devam eden hastalığımız bugün de devam etti. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Şanssız bir penaltı golüyle de sahadan berabere ayrıldık. Geçmişi geride bırakıp perşembe gününe hazırlanacağız. Keçiörengücü maçına en iyi şekilde hazırlanıp play-off’un ilk maçını geçeceğiz" diye konuştu.

Play-off’tan şampiyon olarak ayrılmak için mücadele edeceklerini vurgulayan Uçar, "Play-off’un ilk maçı, tek maç. Buna en iyi şekilde, en ciddi şekilde hazırlanacağız. Play-off maçlarını en iyi şekilde geçip Çorum şehrine kupayı getirmek için gecemizi gündüzümüze katacağız" diye konuştu.

Uçar, daha sonra kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise görev aldığı süreçte Çorum FK ile 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlup aldıklarını ve 2,3 puan ortalaması yakaladıklarını belirterek ‘Şimdi ise play-off gibi detayların belirleyici olduğu yeni bir hikâye başlıyor.

Play-off süreci; taktik disiplinin, konsantrasyonun ve mental dayanıklılığın en üst seviyede olması gereken bir dönem. Her maçın final niteliği taşıdığı bu süreçte oyunun her anını doğru oynamak zorundayız. Küçük detayların büyük sonuçlar doğuracağı bir evreye giriyoruz.

Arca Çorum FK, sahip olduğu karakter, birliktelik ve oyun disipliniyle bu süreci en iyi şekilde yönetebilecek güce sahiptir. Bu takım, zor anları birlikte aşmayı bilen ve hedefe odaklandığında ne kadar tehlikeli olabileceğini defalarca göstermiştir. Perşembe günü saat 20.00’de stadyumda hep birlikte kenetleniyoruz’ dedi.