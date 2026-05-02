Hak-İş İl Başkanı Mustafa Köroğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Sendika üyelerinin de hazır bulunduğu açıklamada Mustafa Köroğlu, emeğin hak ettiği değeri görmesi, çalışma hayatında adaletin sağlanması ve sendikal hakların güvence altına alınmasının önemine dikkat çekti.

Köroğlu, açıklamasında, “Bugün 1 Mayıs’ta emeğin hak ettiği değeri görmesi, çalışma hayatında adaletin güçlendirilmesi, sendikal hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması ancak barış, kardeşlik ve toplumsal dayanışma yoluyla mümkün olacaktır.” dedi.