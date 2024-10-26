Çorum’a gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Gizligider, Çorum’da tarım ve ormancılık alanında önemli çalışmalar yaptıklarını ve yatırımların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Koçhisar Barajı içme suyu ishale hattının Çorum’a gelmesi için yoğun çaba sarf eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür eden Gizligider, Çorum’a yapılacak yatırımların her zaman destekçisi olacağını sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da ziyaretten dolayı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider’e teşekkür etti. Başkan Aşgın, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile birlikte Tarihi Kent Meydanı ve Dikiciler Arastasını da gezdi.