Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, İmam Hatip Okulları Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında anlamlı bir farkındalık organizasyonu gerçekleştirildi.

Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen etkinlikte, 150 öğrenci Saat Kulesi Meydanı'nda bir araya gelerek kitap okudu.

Öğrenciler, kitaplarla dolu bu özel günde, toplumda okuma alışkanlığını artırmak ve gençlerde kitap sevgisini pekiştirmek amacıyla meydanda sessiz bir kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlik boyunca meydanı dolduran öğrencilerin oluşturduğu görüntü, hem katılımcılara hem de çevredeki vatandaşlara duygulu anlar yaşattı.

Etkinliğe; Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Şube Müdürleri Hasan Doğan ve Müslim Kılıç, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri, öğrencilerin kitap okuma coşkusuna eşlik ederek gençlerin farkındalık dolu etkinliğini takdirle karşıladılar.

Halkın da yoğun ilgi gösterdiği programda, öğrencilerin açtığı kitap temalı sergi büyük beğeni topladı.

İmam Hatip Ruhu, Okuma Sevgisiyle Bütünleşti"

Etkinlik sonunda konuşan yetkililer, böylesi anlamlı bir faaliyetin sadece öğrenciler için değil, tüm toplum için örnek teşkil ettiğini vurguladılar.

Okuma alışkanlığının bireysel gelişimin temel taşlarından biri olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, "Gençlerimizin bu tür etkinliklerle kitaplara olan ilgisini artırmak bizleri gururlandırıyor. Okumanın gücüyle geleceğimizi inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bir Kitap, Bir Dünya" Mesajı

Etkinliğin sonunda öğrenciler, "Bir kitap, bir dünya değiştirir" sloganıyla okuma seferberliğine destek çağrısında bulundular.

Katılımcılar, Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin bu örnek davranışının okuma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını belirterek etkinliği büyük bir takdirle karşıladı.