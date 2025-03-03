Çorum merkezli 30 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonlarda silah ve mühimmat satışı yaptıkları öne sürülen 79 şahıstan 16’sı tutuklandı.

Çorum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ve mühimmat ticareti yaptığı iddia edilen 79 kişinin 30 ilde bulunan adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda; 39 adet ruhsatsız tabanca, 56.100 adet çeşitli çap ve ebatlarda tabanca fişeği, 21 adet ruhsatsız av tüfeği, 500 adet av fişeği, 30 adet silah parçası, 2 adet el yapımı patlayıcı, 2 adet el telsizi, 1 adet çelik yelek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan 79 şahıs, Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.

Adli mercilere sevk edilen 79 şahıstan 16’sı tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.