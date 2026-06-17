Sungurlu Belediyesi tarafından içme suyu şebeke hattı yenileme projesi kapsamında 17 bin 210 metrelik 4. etap çalışmalarına başlandı.

Sungurlu Belediyesi tarafından ilçenin 212 kilometrelik içme suyu şebekesinin yenilenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bugüne kadar proje kapsamında 122 kilometrelik hatta çalışmalar tamamlandı.

Proje kapsamında 4. etap çalışmalarına da başlandı. Etaptaki 17 bin 210 metre yeni içme suyu şebeke hattının döşeneceği ve 500 abonenin bağlantısının gerçekleştirileceği açıklandı.

Açıklamada, güçlü altyapı ve kesintisiz hizmet anlayışı doğrultusunda çalışmaların planlanan program çerçevesinde sürdürüleceği vurgulandı.