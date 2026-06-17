AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve parti yöneticileri ile birlikte yapım çalışmaları devam eden Polis Moral Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan'ın da katıldığı incelemelerde Ahlatcı şantiye yetkililerinden projenin son durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

Ahlatcı; "Emniyet teşkilatımızın sosyal ve mesleki ihtiyaçlarına büyük katkı sağlayacak olan bu değerli merkezin şehrimize ve kahraman emniyet mensuplarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, yapımında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyoruz." dedi

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Polis Moral Eğitim Merkezi toplam 8088 m² kapalı alanıyla, zemin kat üzeri beş kat olacak.

Merkezde 46 tip oda, VIP ve suit odalar, açık teras, çok amaçlı toplantı salonları, kadın-erkek ayrı hamamlar, restoran ve mutfak gibi imkânlar yer alacak.