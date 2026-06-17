İSO tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının sonuçları belli oldu.

Bu yıl ilk defa Çorum'dan savunma sanayinin parlayan yıldızı Arca Savunma da listeye girdi.

6 YILDA TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜKLERİ ARASINDA

2020 yılında Çorum'un Sungurlu ilçesinde savunma sanayi üzerine üretim üssü kuran Arca Savunma, 6 yıl içinde Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer almayı başardı.

115 MİLYARLIK SATIŞIYLA 12.SIRADA

2025 yılında sektörde en fazla ihracat yapan firma olan ARCA, bu yıl 115 milyar 740 milyon liralık üretimden satışıyla 'Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu' arasında 12.sırada yer almayı başardı.

Türkiye’nin savunma sanayisinde yükselen yıldızlarından biri olan ARCA Savunma, sadece bir ayda tüm Amerika kıtasında üretilenden daha fazla top mermisi üretme başarısını göstermişti.

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde 1500 dönüm arazi üzerine kurulu tesislerinde fişekten kapsüle, C4 patlayıcıdan roket ve topçu mühimmatlarına kadar çok sayıda mühimmat üreten ARCA, Çorum merkezde kurulacak 2.OSB'de yeni fabrikalar kurarak hem istihdamı artırmayı hem de yeni yatırımlarla büyümesini sürdürmeyi planlıyor.

Arca geçtiğimiz aylarda hem Amerika hem de Bulgaristan ile topçu mühimmatı üzerine 4 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.

EN BÜYÜK TÜPRAŞ VE FORD

"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasına göre, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) üretimden satışlarda 698 milyar 789 milyon lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olarak açıklandı.

TÜPRAŞ'ı 538 milyar 268 milyon lirayla Ford Otomotiv izledi.