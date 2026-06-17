Gülkent 1. Cadde’de sakinleri, toplu ulaşım hizmetlerinin daha erişilebilir hale getirilmesi amacıyla bu bölgeye yeni bir otobüs durağı yapılmasını talep ediyor.

Bölgedeki mevcut son durağın Dr. İlhan Gürel Caddesi üzerinde, Turkuaz Kayışoğlu Park Sitesi önünde bulunduğunu belirten mahalle sakinleri, son yıllarda bölgede yapılaşmanın hızla arttığını vurgulayarak toplu ulaşım talebinin her geçen gün arttığına dikkat çektiler.

Haber merkezimize ulaşan mahalle sakinleri, özellikle TED Koleji Kavşağı’ndan Gülkent 1. Cadde’ye çıkışta bulunan yokuşun başlangıç noktasına otobüs durağı yapılmasının bölge sakinleri açısından önemli bir ihtiyaç olduğu belirttiler.

Sakinler, yapılacak düzenlemenin özellikle yaşlılar ve toplu taşıma kullanan vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracağını belirterek çözüm beklediklerini dile getirdiler.