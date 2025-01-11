Çorum'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Seyit H. idaresindeki 19 TZ 042 plakalı minibüs, Muzeffer K'nin kullandığı 19 AAD 239 plakalı otomobil ve İbrahim Y. yönetimindeki 19 UN 614 plakalı hafif ticari araç, Gülabibey Mahallesi Kapaklı 3. Cadde'de çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Cemile K, Cihan H, Nıran Jasım M, Muhammed H, Serap K. ve Fatma Ç. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.