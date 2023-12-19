Tahmini Okuma Süresi: dakika

KÖYDES programında yer alan Çorum merkeze bağlı Ülkenpınarı Grup Köylerine İçme Suyu Tesisi yapım işi tamamlandı.

Çorum İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmada isale hatları yenilenirken, isale hatlarında Q50-10 Atü PE Boru 11.048 m. Q50-16 Atü PE Boru 3.000 m. Q63-10 Atü PE Boru 3.653 m. ve Q63-16 Atü PE Boru L=1,200 m kullanıldı.

Yapılan İçme Suyu Tesisi’nden Ülkenpınarı Köyü, Dere Köyü, Tozluburun Köyü, Karakeçili Köyü Akdam Mahallesi, Eskiören Köyü Ferhatlı Mahallesi ve Şahinkaya Köyü Budağan Mahallesi faydalanacak.