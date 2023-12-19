‘İlaç zammı uzun bir süreçte kademeli olarak uygulanabilir’ ‘İlaç zammı uzun bir süreçte kademeli olarak uygulanabilir’

KÖYDES programında yer alan Çorum merkeze bağlı Ülkenpınarı Grup Köylerine İçme Suyu Tesisi yapım işi tamamlandı.

Çorum İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmada isale hatları yenilenirken, isale hatlarında Q50-10 Atü PE Boru 11.048 m. Q50-16 Atü PE Boru 3.000 m. Q63-10 Atü PE Boru 3.653 m. ve Q63-16 Atü PE Boru L=1,200 m kullanıldı.

Yapılan İçme Suyu Tesisi’nden Ülkenpınarı Köyü, Dere Köyü, Tozluburun Köyü, Karakeçili Köyü Akdam Mahallesi, Eskiören Köyü Ferhatlı Mahallesi ve Şahinkaya Köyü Budağan Mahallesi faydalanacak.

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