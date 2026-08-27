Cumhuriyet Halk Parti Çorum İl Başkanı Tuncay Yılmaz, parti binasında bir basın toplantısı düzenleyerek, 20 kişilik yeni yönetimini açıkladı.

5 bin 922 kişi CHP’den istifa etti

‘Mutlak Butlan’ kararı sonrası yaşanan sürece ilişkin değerlendirmede bulunan Yılmaz, 21 Mayıs öncesi CHP’nin 13 ilçe dahil 14 bin 567 üyesi bulunduğunu, bu üyelerden 5 bin 922’sinin yeni yol haritası çizdiğini söyledi.

Çorum il merkezinden 4 bin kişinin, ilçe ve beldelerde ise 1 522 kişinin partiden istifa ettiğini kaydeden Yılmaz; “Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ‘mutlak butlan’ kararı çıkmıştır. Bu süreç içerisinde genel merkezin atanmasıyla il başkanlığı görevine getirildim. Çorum'da gerek il yönetiminin kurulması, gerek merkez ilçe yönetiminin atanması ve kurulması ve gerekse de 13 tane ilçemizin tekrardan ilçe başkanlıklarının, başkanların atanması ve yönetim kurullarının kurulması gibi zor bir sürece girmiştir Cumhuriyet Halk Partisi.” dedi

YENİ İL YÖNETİMİ BELLİ OLDU

Tuncay Yılmaz başkanlığında CHP il yönetimi şu isimlerden oluştu;

“Avukat Sevinç Demirtaş Şahin, Şemsi Gökay, İsmail Uçar, İlhami Türksal, Etem Eser, Mehmet Savaş, Mustafa Gürbüzer, Muhammed Ali Şahin, Hasan Başpınar, Yaşar Çetintaş, Seydi Köse, Nilgün Demirdalıç, Türkmen Bolat, Sami Zavar, Serpil Yıldız, Necdet Ortakcı, Cihat Kaya, Volkan Kılıç, Güray Ersoy, Hünkar Akburu”

Muharrem Gökay başkanlığındaki Merkez İlçe yönetimi ise şu isimler yer aldı;

“Serpil Erol, Hanim Ergül, Doğan Yağar, Uğur Erdeli, Sefa Gürlek, Pehril Karabacak, Gülşah Deveci, Derya Gökgöz, Cemile Çakan, Elif Taşdelen, Sefa Deniz, Güray Apaydın, Ali Çemrek, Ali Sayar, İsmail Eren, Ahmet Dumanlı.”