AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Düvenci Beldesi’ni ziyaret etti.

İlk olarak Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın’ı ziyaret eden Milletvekili Ahlatcı, yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi aldı.

Ahlatcı’ya ziyarette Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ ve Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ile bazı partililer eşlik etti.

Beldeye yapılacak spor sahasının ihale aşamasına geldiğini aktaran Ahlatcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan aldıkları destekle de beldeye yakışır bir belediye binası yapacaklarını aktardı.

Doğalgazla ilgilide bilgi veren Ahlatcı, “Bu yılın sonunda çalışmalarına başlayacağımız doğalgaz projemizle, önümüzdeki yıl Düvenci’mizi doğalgazın konforuyla buluşturuyoruz. Eser ve hizmet siyasetimizle Düvenci’mizi büyütmeye, hemşehrilerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz.” dedi.

Ahlatcı daha sonra vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelerek sohbet etti.