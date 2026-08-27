Mecitözü ilçesine bağlı Şeyhler Mahallesi’nde YEDAŞ’a bağlı yüklenici firma tarafından yürütülen çalışmalar sırasında çeşitli sorunların yaşandığı iddia edildi.

Haber merkezimize ulaşan bir mahalle sakini, çalışmalar kapsamında su kanalının üzerine beton ve demir direkler dikildiğini, bu sırada yol kenarındaki taş duvarların da zarar gördüğünü ve bazı bölümlerinin yıkıldığını belirtti.

Mahalle sakini, direklerin sabitlenmesi sırasında dökülen betonların kanalizasyon şebekesine karışarak ana boruları tıkadığını öne sürdü. Tıkanma nedeniyle atık suların mahalle sokaklarına taştığını ifade eden mahalle sakini, yaşanan durumun çevre açısından sorun oluşturduğunu söyledi.

Yüklenici firmanın çalışmalarının yeterli şekilde kontrol edilmesi halinde bu tür sorunların yaşanmayacağını belirten mahalle sakini, denetim yapılmasını talep etti.

Mahalle sakini ayrıca, kazı çalışmaları sırasında çıkarılan hafriyatın kendi bahçesine döküldüğünü ve bahçesinin zarar gördüğünü ileri sürdü.