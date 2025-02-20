Çorum 'un Alaca ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının başlattığı çalışma kapsamında Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yasa dışı bahis oynadıkları ve oynattıkları belirlenen E.Ş, T.G, C.Y, Ş.B. ve S.Y'yi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere ait 7 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, yasa dışı bahis yoluyla yaklaşık 9 milyon lira gelir elde ettiği tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.