Çorum’da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle, son iki günde 83 köyde küreme çalışması yapıldı.

Çorum’da son 10 Şubat’tan beri etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı sebebiyle kapanan köy yollarında Çorum İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yoğun çalışma yürütülüyor. 25 greyder, 9 kar bıçaklı kamyon, 7 adet lastik tekerlekli kanal kazıcı kepçe, 6 adet lastik tekerlekli yükleyici kepçe, 3 adet dozer, 1 adet kar makinesi ve 80 personelle yolların ulaşıma açık tutulması için çalışmalar sürdürülüyor.

112 Acil Servis, AFAD, elektrik firması, İl Jandarma ve Karayolları ekipleri de koordine halinde çalışma yapıyor. Çorum İl Özel İdaresi tarafından son iki günde, 83 köydeki 581 kilometre yolda kar mücadele çalışması yapıldı.

Çorum İl Özel İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, "Kapalı köy yollarının açılması ve ulaşım zorluğu yaşanan yollarda genişletme çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Kar mücadele çalışmaları için taleplerin idaremizin Kar Mücadele Hattına bildirilmesi, vatandaşlarımızın hava şartlarından olumsuz yönde etkilenmemesi için seyahat esnasında araçlarında kış şartlarının gerektirdiği teçhizatı bulundurmaları ve meteorolojik uyarıları takip ederek bu uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması can ve mal güvenliği açısından önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.