Çorum Belediyesi Kent Meydanı Projesi kapsamında Çöplü Çarşısı Velipaşa Hanı karşısında bulunan ve daha önce istimlak edilen balıkçı dükkanlarını yeri bir alana taşıyor.

Şehir merkezinde tarihi dokunun açığa çıkarılması hedefiyle başlatılan çalışmalar kapsamında bir dizi imar planı değişiklikleri daha önce yapıldı.

Edindiğimiz bilgiye göre; Çöplü Çarşısı'nda uzun yıllardır balık tezgahları bulunan 4 işyerinin Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzeri Bedesten bitişiğindeki alana taşınacağı öğrenildi.

Belediye ekipleri balıkçıların tezgah açacağı yeni mekanlarında alt ve üst yapı çalışması başlattı.