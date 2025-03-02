Çorum'da giriş katı alevlere teslim olan 3 katlı bir apartmandaki vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

20250302 2 67958772 110234792 PreviewOlay, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 61. Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, binanın giriş katını sardı.

A W403392 07Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Vatandaşlar tahliye edildiİhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından binadaki vatandaşlar, balkonlardan çıkartılarak merdiven yardımıyla tahliye edildi.

Kargo aracılığıyla silah ve mühimmat göndermişler Kargo aracılığıyla silah ve mühimmat göndermişler

20250302 2 67958772 110234796 PreviewBinada yaşayan 6 kişi ise dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenen vatandaşlar olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

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İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri binada soğutma çalışmasını sürdürürken yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı

Editör: İhlas Haber Ajansı