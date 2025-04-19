Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayında trafiğe kayıtlı taşıt istatistiklerini açıkladı.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %48,5'ini otomobil, %36,1'ini motosiklet, %9,7'sini kamyonet, %2,5'ini traktör, %1,9'unu kamyon, %0,8'ini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %58,2, kamyonette %50,7, otomobilde %38,1, kamyonda %19,6, traktörde %8,7 artarken otobüste %25,2, minibüste %21,3 ve özel amaçlı taşıtta %13,0 azaldı.

Çorum’da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı mart ayı sonu itibariyle 214 bin 786 oldu.

Araçların sınıflarına göre dağılımı ise şöyle:

“Otomobil 96 bin 629, Minibüs 2 bin 499, Otobüs 1 036, Kamyonet 25 bin 229, Kamyon 6 bin 162, Motosiklet 34 bin 934, Özel Amaçlı 509, Traktör 47 bin 788.”

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Samsun’da 504 bin 953, Tokat’ta 240 bin 255, Amasya’da ise 155 bin 491 oldu.