Çorum’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aranan 13 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 24 Mart-7 Nisan tarihleri arasında il merkezinde yapılan denetimlerde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 1 hırsızlık, 1 dolandırıcılık, 1 yağma suçlarından olmak üzere 13 şahıs yakalandı.

Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 4 kadın ve 3 erkek bulunularak ailelerine teslim edildi.

