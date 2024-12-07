CHP’li Belediye Meclisi Üyesi Sedat Genç, Erzurum Dede bölgesinde yapılan imar değişikliğini çok önemli olduğunu belirterek, ancak DSİ’nin şerhlerinin projeleri olumsuz etkilediğini belirtti.

Belediye Meclisinin Aralık ayı toplantısında gündem dışı konuşma yapan CHP’li Belediye Meclisi Üyesi Sedat Genç, Çorum’un en önemli kültürel ve manevi değerlerinden biri olan Erzurum Dede bölgesinin kentimizin girişin de çok güzel görsel alana sahip olduğunu ve gelecekteki imar planları ve yaşam alanları açısından da estetik ve stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Ancak ne yazık ki, bölgedeki bazı taşınmazlar üzerindeki Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’ne ait şerhler, hem kamu projelerinin ilerlemesini hem de vatandaşlarımızın mülkiyet haklarını olumsuz etkilemektedir. Bu durum, halkımızın mağduriyetine yol açtığı gibi, belediyemizin imar hedeflerini gerçekleştirmesini de ciddi şekilde engellemektedir” dedi.

Erzurum Dede Türbesi ve çevresindeki imar düzenlemelerinin seçim döneminde büyük bir umut yarattığını ancak gelinen noktada, bu vaatlerin kısmen gerçekleştirilmediğini ve bölgedeki sorunların halâ tam olarak çözülmediğini ifade eden Sedat Genç, “Bu tür durumların, belediye yönetiminin ve sizin,

vatandaşlarımıza karşı sorumluluklarınızı yerine getirme noktasında ciddi bir zafiyet içerisinde olduğunuzu göstermektedir. Bunun en somut örneklerinden biri de iki ay önce partimiz CHP grubu olarak sunduğumuz ve sizin tarafınızdan kabul gören afet komisyonu kurulması önergesinin hâlâ yerine getirilmemiş olmasıdır. Bu komisyonun kurulması, Çorum’un olası afetlere hazırlık kapasitesini artırmak ve halkımızın güvenliğini sağlamak açısından hayati bir öneme sahiptir. Ancak ne yazık ki, halkımızın can güvenliği gibi kritik bir konuda dahi somut bir adım atılmamış, önerimiz adeta rafa kaldırılmıştır. Şimdi sormak istiyorum: Erzurum Dede Türbesi ve çevresindeki DSİ şerhlerinin kaldırılması için bugüne kadar hangi somut adımlar atılmıştır? DSİ ile bu konu ile alakalı yapılan yazışmalar ve görüşmeler nelerdir? Hemşerilerimizin mağduriyeti ne zaman giderilecektir? Afet komisyonunun kurulması gibi hayati bir kararın uygulanması neden bu kadar geciktirilmiştir? Halkımızın bu sorunlara çözüm beklerken daha ne kadar sabretmesi gerekecektir? Bu tür meseleler halkımızın doğrudan güvenliği ve haklarıyla ilgilidir. Eğer afet komisyonu hâlâ kurulmamışsa, DSİ şerhleri hâlâ kaldırılmamışsa, bu durum belediyemizin; halkımızın sorunlarına karşı yeterince duyarlı olmadığını gösterir. Buradan Sayın Başkana ve belediye yönetimine çağrıda bulunuyorum: Vatandaşlarımızın haklarını koruyun, verdiğiniz sözleri tutun, bu meclis tarafından alınan kararları bir an önce hayata geçirin. Bizler, halkımızın haklarını ve güvenliğini savunmaya devam edeceğiz. Bu meselelerin sonuna kadar takipçisi olacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı ise Erzurum Dede bölgesi ile ilgili yaptığı açıklamada, “DSİ bölgede 1974 yılında kanal yapımı nedeniyle şerhler düşmüş. Konuyu DSİ bölge müdürü ile görüştük. Sorunun çözümü için çalışmalar devam ediyor. Sorun çözülecek” dedi.