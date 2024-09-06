Çorum’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından, İncesu Kanyonu’na 20 adet yaban keçisi yerleştirildi.

Çorum’da yaban keçisi popülasyonu artırılıyor. Bu kapsamda Sıklık Tabiat Parkı’na yerleştirilen yaban keçilerinin yanına bu sefer İncesu Kanyonu da dahil edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.Bölge Müdürü hemşehrimiz Mahmut Temel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İncesu Kanyonu’na 20 adet yaban keçisi salındığını açıkladı.

Temel; “Yaban keçilerinin yaşayabileceği uygun alanları titizlikle seçiyor, bu alanlara yeni yaban keçisi bireyleri yerleştiriyor ve yerleştirilen bireyleri doğaya uyum yönünden takip ediyoruz.” dedi