Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın dünkü meclis toplantısında yaptığı konuşmada çimento arazisine Emlak Konutla bir proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Başkan Aşgın, “28 bin metrekarelik alanda Emlak Konutla bir süreç yönetiyoruz. Şuan ki planlamamıza göre (ufak defek değişiklilerde olabilir) 330 konut 55 işyerinin Emlak Konut tarafından yapılması için aktif bir süreç yürütüyoruz. Zemin etüt çalışmaları başladı. Zemin etüt çalışmalarının ardından altları işyeri üstleri konut olacak şekilde Emlak Konut ile bir çalışmamız olacak” dedi