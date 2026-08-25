Çorum'un Sungurlu ilçesinde savunma sanayisine yönelik üretim gerçekleştiren SUNMOB’un üretim tesisleri, Tuna Global Ticaret firması sahibi Tuna Görür, SUNMOB Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Şakar ve Yasin Şakar tarafından yerinde incelendi.

Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirilen ziyarette SUNMOB’un üretim tesisleri, modern makine parkı ve teknolojik altyapısı hakkında bilgi alınırken, firmanın savunma sanayisine yönelik üretim kabiliyetleri de değerlendirildi.

Başta mühimmat, roket ve füze sistemlerine yönelik özel taşıma, muhafaza ve lojistik çözümleri olmak üzere, savunma sanayisinin yüksek hassasiyet, dayanıklılık ve güvenlik gerektiren ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ele alındı.

7 BİN METREKARELİK ÜRETİM ALANI

SUNMOB Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Şakar, SUNMOB Mobilya Sanayi’nin yüksek güvenilirlik gerektiren savunma uygulamaları için özel üretim koruyucu taşıma sistemleri geliştiren, üretim odaklı bir marka olduğunu belirtti.

Sungurlu’daki üretim altyapısı ve grup şirketlerinden gelen orman ürünleri sektöründeki tecrübeyle; dayanıklılık, hassasiyet ve süreklilik odaklı çözümler sunduklarını ifade eden Şakar, firmanın üretim kapasitesi hakkında da bilgiler verdi.

SUNMOB’un 7 bin metrekarelik fabrika alanı, 3 bin metrekare kapalı üretim alanı ve 600 metrekare ofis yapısıyla faaliyet gösterdiği belirtildi.

Özel üretim savunma sandıkları ve taşıma sistemlerinin üretiminde CNC hatları, panel işleme, freze, kanal delme ve ısıl işlem altyapısından yararlanan firma, farklı ölçü ve ihtiyaçlara yönelik kontrollü üretim gerçekleştiriyor.

YERLİ ÜRETİM VURGUSU

Ziyarette, yerli üretim gücünün savunma sanayisinin kritik ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesinin, yüksek katma değerli üretimin artırılmasının ve Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünün güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

SUNMOB’un Sungurlu’dan savunma sanayisine yönelik sunduğu üretim kabiliyetlerinin önümüzdeki dönemde geliştirilecek yeni çalışmalarla daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Firmanın özellikle mühimmat, roket ve füze sistemlerinin güvenli şekilde taşınması ve muhafaza edilmesine yönelik geliştirdiği özel çözümlerle savunma sanayisinin ihtiyaçlarına katkı sunması amaçlanıyor.

Sungurlu’da oluşturulan üretim altyapısının, yerli ve yüksek katma değerli savunma sanayisi ürünlerinin geliştirilmesine katkı sağlaması ve önümüzdeki süreçte yeni projelerle üretim kapasitesinin daha da artırılması bekleniyor.