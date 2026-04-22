Çorum'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde çalışacak 200 kişi bugün Noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

27 Nisan Pazartesi günü başlayacak ve 31 Aralık 2026 tarihinde sona erecek İUP programı için kura çekimi İŞKUR İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Program kapsamında Çorum merkezde 140 kişi, Alaca'da 4, İskilip 4, Osmancık 50 ve Sungurlu 2 kişi olmak üzere 200 kişi 8 ay boyunca Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde temizlik, bakım ve onarım hizmetlerinde çalışacak.

Kurada İsmi çıkan vatandaşlar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne giderek, gerekli evrakları tamamladıktan sonra işe başlayacak.